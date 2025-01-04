أول 6 جراحات عمود فقري بمستشفى العدوة بالمنيا عقب تشغيلها تجريبيا

أول 6 جراحات عمود فقري بمستشفى العدوة بالمنيا عقب تشغيلها تجريبيا

أول 6 جراحات عمود فقري بمستشفى العدوة بالمنيا عقب تشغيلها تجريبيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا عن إجراء أول ست جراحات عمود فقري بمستشفى العدوة المركزي عقب تشغيلها تجريبيا وذلك عقب زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

إجراء جراحات عمود فقري بمستشفى العدوة المركزي

واستقبلت مستشفى العدوة المركزي أول حالتين مريضتين بالوحدة المركزية:

1- سيدة عمرها 42 سنه تعاني من انزلاق غضروفي قطني الفقرة L5 S1 وتم استئصال الغضروف القطني وتثبيت الفقرات بواسطه الشرائح والمسامير المعدنيه و خرجت المريضه تحسن وبحاله عامه جيده

2- سيده 37 سنة تعاني من انزلاق غضروفي بين الفقرتين الرابعة و الخامسة القطنية حيث تم استئصال الغضروف القطني وتوسيع القناة الشوكية العصبية وتحرير مخارج الأعصاب.

ويعد تشغيل الوحدة بمستشفى العدوة المركزي وسيله لتخفيف أعباء ومشقة انتقال المرضى من المنيا وشمال الصعيد، وكذلك تخفيف الضغط على مستشفيات محافظة القاهرة، كما سيعمل على إتاحة الخدمة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة ، ويعمل بالوحدة نخبة متميزة كبار الأساتذة والاستشاريين والفنيين.

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