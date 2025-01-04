تحديث جديد في سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 1-4-2025

كشفت مؤسسة «جولد بيليون» تحديثات جديدة بشأن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-4-2025 بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر، حيث يشهد المعدن الأصفر تغييرًا في مختلف الأعيرة بالأسواق المحلية خاصة سعر الذهب عيار 21.

أسعار الذهب ثاني أيام العيد

سعر الذهب عيار 21 خلال التحديثات الأخيرة المعلنة اليوم، جاءت الأسعار في ثاني أيام العيد كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 24 في عيد الفطر

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في ثاني أيام عيد الفطر 5069 جنيهًا للشراء، مقابل 5046 جنيهًا للبيع، قبل إضافة التجار لأسعار المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في عيد الفطر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في ثاني أيام عيد الفطر 4430 جنيهًا للشراء، مقابل 4410 جنيهات للبيع، قبل إضافة التجار لأسعار المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في عيد الفطر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في ثاني أيام عيد الفطر إلى 3797 جنيهًا للشراء، مقابل 3780 جنيهًا للبيع، قبل إضافة التجار لأسعار المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الجنيه الذهب في عيد الفطر

ويبلغ سعر الجنيه الذهب في ثاني أيام عيد الفطر 35 ألفا و440 جنيهًا للشراء، مقابل 35 ألفا و420 جنيهًا للبيع، قبل إضافة التجار لأسعار المصنعية والضريبة والدمغة.

أسعار الذهب اليوم في العالم

وحدثت البورصة العالمية سعر الذهب في العالم، سجلت أونصة الذهب اليوم في آخر تحديث 3133 دولارًا للشراء.