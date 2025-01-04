طريقة فعالة لإنقاص الوزن بشكل آمن وصحي.. 3 أيام في الأسبوع

تناول الحلويات والسكريات بكثرة، قد يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، التي تعتبر بابًا لأمراض مزمنة يصعب علاجها، لذا يمكن اتباع نظام «الصيام المتقطع»، الذي يساعد على فقدان الوزن بشكل آمن وصحي، بدلًا من اللجوء إلى الأنظمة الغذائية، التي تعتمد على الحرمان من كل شيء.

وأوضحت فيكتوريا كاتيناتشي، أستاذة الطب في جامعة كولورادو أنشوتز، في أحدث أبحاثها، أن «الصيام المتقطع» لمدة 3 أيام في الأسبوع، يعتبر أفضل طريقة مثالية لفقدان الوزن، إذ يمثل تقييد للسعرات الحرارية لوقت محدد في الأسبوع، وهو أفضل كثيرًا من تحديد السعرات الحرارية بشكل يومي، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

لا يشترط زيادة عدد أيام «الصيام المتقطع»

لا يشترط زيادة عدد أيام «الصيام المتقطع» عن 3 أيام، لكن لا ينصح تمامًا بتقليلها، لأن ذلك لن يؤدي إلى إنتاج ما يكفي من منع السعرات الحرارية، للتفوق على أنظمة تقييد السعرات الحرارية اليومية.

يحتاج إلى الالتزام لفترة جيدة

يحتاج نظام «الصيام المتقطع» إلى الالتزام لفترة جيدة، للحصول على نتيجة أفضل، وفقدان الوزن بشكل كبيرة، ويمكن أن تتراوح هذه المدة من 6 أشهر إلى 12 شهرًا.

وترى «كاتيناتشي» أن السمنة من أخطر أمراض العصر، لأنها بؤرة لأمراض مزمنة، وأبرزها السرطان، ويمكن أن تلحق الضرر بالقلب، وتنصح بالتقليل من تناول الأطعمة المصنعة المليئة بالسعرات الحرارية.

«الصيام المتقطع» لمدة 16 ساعة يساعد على خسارة الوزن

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، لـ«الوطن»، أن «الصيام المتقطع» لمدة 16 ساعة يساعد على خسارة الوزن، وينصح بتناول العناصر الغنية بالبروتين مثل البيض، الخضروات، الجبنة القريش، وشرب المشروبات بدون سكر مثل القهوة، الشاي الأخضر، وعدم الإسراف في تناول السكريات والمعجنات والأطعمة المقلية والوجبات السريعة.