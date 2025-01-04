أسعار الذهب في مصر اليوم بختام التعاملات

شهدت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-4-2025 تحديثا جديدا بالصاغة، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 4430 جنيها للشراء، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات

وجاءت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم في مصر، بعد أن سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 تحديث جديد لدى سوق الصاغة المصرية، كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 5063 جنيهًا للشراء، و5040 جنيهًا للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في بورصة الذهب نحو 4430 جنيهًا للشراء، و4410 جنيهات للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 4641 جنيهًا للشراء، و4620 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 3797 جنيهًا للشراء، و3780 جنيهًا للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 2953 جنيهًا للشراء، و2939 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 35 ألفًا و440 جنيهًا للشراء، و35 ألفًا و420 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3113 دولارات للشراء، و3112.5 دولار للبيع.