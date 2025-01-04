وفاء عامر لـ«كلمة أخيرة»: ياسر جلال ممثل «موهوب» وسعيدة بالعمل معه

قالت الفنانة وفاء عامر إنه لم يقلقها القيام بدور الأم لياسر جلال في جودر أو ياسمين صبري في أميرة ضل حيطة وغيرها من الأعمال لأنها "مجنونة بالفن" على حد وصفها، قائلة: "ليست المرة الاولى التي أقدم فيها دور أم فقد قدمته في عدد من الأعمال منها والدة خالد صالح قمت بدور والدته في فيلم «كف القمر».



وتابعت وفاء عامر خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «ياسر جلال تربطني به علاقة رائعة بحبه جداً لانه من الفنانين الموهوبين»، مشيدة بـ ياسر جلال قائلة: شخص طيب موهوب فنان شاطر فعلى الصعيد الانساني رجل خلوق محترم وعلى الصعيد الفني ممثل عظيم، مؤكدة أنها سعيدة بالعمل معه في مسلسل جودر حتى ولو كان دورها سيكون مشهدين فقط مؤكدة: «حتى لو قالي مشهدين بس كنت هعملهم بلا تردد».



ولفتت إلى أنها في انتقائها للأعمال لايشغلها مساحة الدور ولا ترتيبه قائلة: «مايشغلني ليس مساحة الدور ولا ترتيبه ولكن ماذا يقول الدور ورسالته؟».