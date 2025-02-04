المؤلف أنور عبد المغيث: جودر المصري أول بطل شعبي حقيقي في الدراما

المؤلف أنور عبد المغيث: جودر المصري أول بطل شعبي حقيقي في الدراما

المؤلف أنور عبد المغيث: جودر المصري أول بطل شعبي حقيقي في الدراما

كشف الكاتب أنور عبد المغيث، مؤلف مسلسل «جودر»، عن رؤيته لفكرة البطل الشعبي في الدراما المصرية والعربية، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا مستمرًا بينه وبين بطل الأكشن، منذ عصر فريد شوقي وحتى اليوم.

شخصية جودر ابن عمر المصري تجسد مفهوم البطل الشعبي الحقيقي

وأوضح «عبد المغيث» خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON»، أن شخصية جودر ابن عمر المصري تعد من الحكايات القليلة التي تجسد مفهوم البطل الشعبي الحقيقي، مؤكدًا أن حتى في أعمال أدبية عظيمة مثل «الفتوة» و«الحرافيش» لنجيب محفوظ، لم يتم تناول البطل الشعبي بصورته الحقيقية، بل ظلت مرتبطة بعالم الأكشن والمواجهات الجسدية.

وأشار إلى أن الملاحم والسير الشعبية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: القومية التي تعكس هموم الأمة، والاجتماعية التي تسلط الضوء على صراعات الناس، والدينية التي تتناول القيم الروحية، لكن البطل الشعبي الحقيقي هو شخصية نادرة في التراث العربي، والأندر منها هو القدرة على التقاطها وتقديمها للجمهور.

البطل الشعبي يواجه قضية شريفة لم يخترها

وأكد أن البطل الشعبي لا ينطلق من رغبة شخصية في القتال أو الثأر، بل يجد نفسه في مواجهة قضية شريفة لم يخترها، ويخوض تحديات كبرى لحلها، ثم يعود إلى مجتمعه ليقدم ما جناه من رحلته لخدمة الإنسانية.

وعندما سألته لميس الحديدي عن وجود بطل شعبي حقيقي في التراث العربي، فاجأها بإجابته: «ولا واحد، إلا جودر المصري»، مشددًا على أن هذه الشخصية تمثل نموذج البطل العربي المختار، الذي يناضل من أجل قضية إنسانية كبرى وليس لتحقيق مصالحه الشخصية.

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