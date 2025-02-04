بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2-4-2025.. آخر تحديث لأسعار الفراخ البيضاء

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2-4-2025.. آخر تحديث لأسعار الفراخ البيضاء

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2-4-2025.. آخر تحديث لأسعار الفراخ البيضاء

كشفت بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2-4-2025 عن أسعار الفراخ في ثالث أيام عيد الفطر، حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو تحديثات جديدة في سعر الكيلو الواحد سواء داخل المزارع أو من خلال المحلات والأسواق للمستهلك.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

ووفقًا لآخر تحديث حول سعر الفراخ في المزارع والأسواق المحلية والمعلن من خلال بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، فإن قائمة أسعار الدواجن كالآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في المزارع 94 جنيهًا، فيما بلغت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية والمحلات ما بين 99 إلى 109 جنيهات للكيلو الواحد.

صورة الفراخ البيضاء - أرشيفية

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وجاء سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأربعاء في المزارع 87 جنيهًا، فيما بلغت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية والمحلات ما بين 92 إلى 102 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء في المحلات والأسواق للمستهلك فسجل سعر الكيلو الواحد 118 جنيهًا.

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