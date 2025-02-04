طقس ثالث أيام عيد الفطر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونشاط للرياح

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في ثالث أيام عيد الفطر سيكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار، وذلك بدءا من شمال البلاد حتى محافظات مصر الوسطي، مع استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وسيناء ومحافظات الصعيد، ما يساعد على تلطيف الأجواء طوال ساعات النهار.

حالة الطقس في ثالث أيام العيد

وأوضحت هييئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أنّ الطقس اليوم سيكوم مائلا للحرارة على القاهرة العظمى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، مع وجود ارتفاع طفيف فى قيم الحرارة العظمي عن القيم المسجلة أمس الثلاثاء، بين درجة ودرجتين، فى حين يسود طقس حار على محافظات شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

كتل هوائية صحراوية حارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ ارتفاع درجات الحرارة العظمى يرجع الى تاثر البلاد بكتل هوائية صحراوية حارة قادمة من المناطق الجنوبية والصحراوية الغربية، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم ثالث ايام العيد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى طقس ثالث ايام العيد كالتالي:

- القاهرة، العظمى 27، الصغرى 20.

- العاصمة الإدارية، العظمى 28، الصغرى 19.

- أكتوبر، العظمى 28، الصغرى 19.

- بنها، العظمى 27، الصغرى 20.

- دمنهور، العظمى 27، الصغرى 19.

- وادي النطرون، العظمى 26، الصغرى 18.

- كفر الشيخ، العظمى 26، الصغرى 17.

- المنصورة، العظمى 26، الصغرى 17.

- الزقازيق، العظمى 26، الصغرى 18.

- شبين الكوم، العظمى 26، الصغرى 17.

- طنطا، العظمى 27، الصغرى 17.

- دمياط، العظمى 24، الصغرى 17.

- بورسعيد، العظمى 24، الصغرى18.

- الإسماعيلية، العظمى 28، الصغرى 16.

- السويس، العظمى 28، الصغرى 15.

- العريش، العظمى 24، الصغرى 16.

- رفح، العظمى 23، الصغرى 17.

- رأس سدر، العظمى 27، الصغرى16.

- نخل، العظمى 24، الصغرى 13.

- كاترين، العظمى 20، الصغرى 10.

- الطور، العظمى 24، الصغرى 16.

- طابا، العظمى 24، الصغرى 18.

- شرم الشيخ، العظمى 28، الصغرى 22.

- الإسكندرية، العظمى 27، الصغرى 18.

- العلمين الجديدة، العظمى 27، الصغري 18.

- مطروح، العظمى 28، الصغرى 16.

- السلوم، العظمى 26، الصغرى 16.

- سيوة، العظمى 27، الصغرى 17.

- رأس غارب، العظمى 28، الصغرى 21.

- الغردقة، العظمى 28، الصغرى 21.

- سفاجا، العظمى 28، الصغرى 22.

- مرسى علم، العظمى 29، الصغرى 22.

- شلاتين، العظمى 29، الصغرى 21.

- حلايب، العظمى27، الصغرى 20.

- أبو رماد، العظمى 28، الصغرى 20.

- رأس حدربة، العظمى 27، الصغرى 20.

- الفيوم، العظمى 27، الصغرى 15.

- بني سويف، العظمى 27، الصغرى 15.

- المنيا، العظمى 28، الصغرى 15.

- أسيوط، العظمى 29، الصغرى 16.

- سوهاج، العظمى 29، الصغرى 17.

- قنا، العظمى 31، الصغرى 17.

- الأقصر، العظمى 34 الصغرى 18.

- أسوان، العظمى 33، الصغرى 19.

- الوادي الجديد، العظمى 30، الصغرى 18.

- أبو سمبل، العظمى 33، الصغرى 19.