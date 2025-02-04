الصفا الثانوية بنات لـ علي ربيع يحافظ على المركز الثاني في قائمة أفلام عيد الفطر

يواصل فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة علي ربيع وأوس أوس «محمد أسامة»، ومحمد ثروت، الحفاظ على المركز الثاني بقائمة إيرادات إفلام عيد الفطر في اليوم الثالث على التوالي، بفارق كبير يفصله عن المركز الأول، بعد عرضه في دور العرض السينمائية بموسم أفلام العيد، والتي تضم 3 أفلام اخرى وهي سيكو سيكو، نجوم الساحل، فار بـ 7 أراوح.

إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات لـ علي ربيع بقائمة أفلام عيد الفطر 2025

وبحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أوضح لـ«الوطن»، حقق فيلم الصفا الثانوية بنات في ثالث أيام عيد الفطر 3 ملايين و689 ألفًا و519 جنيهًا، محتلا المركز الثاني في شباك التذاكر.

وذلك من إجمالي إيرادات 18 مليونا و982 ألفًا و677 جنيهًا، حققتها الأفلام الـ4 المعروضة في السينمات مجتمعة، والتي تصدرها فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي بـ 13 مليونًا و539 ألفًا و493 جنيهًا لليوم الثالث من أيام عيد الفطر 2025.

قصة فيلم الصفا الثانوية بنات

ويجمع فيلم الصفا الثانوية بنات بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم علي ربيع، أوس أوس، ومحمد ثروت بالإضافة إلى بيومي فؤاد، بجانب عدد من الفنانات الشابات، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المدرب هشام أبو طويلة الذي يكره السيدات ولكنه يجد نفسه مضطرا إلى تدريب فريق كرة السلة في إحدى مدارس الفتيات للمشاركة في مسابقة والفوز بجائزة تنقذ المدرسة من الإفلاس.