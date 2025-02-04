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السبت، 05 أبريل 2025
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استشهاد شاب في الضفة الغربية متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد شاب في الضفة الغربية متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد شاب في الضفة الغربية متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس بالضفة الغربية، وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

غارات إسرائيلية على رفح الفلسطينية

وفي فجر اليوم الأربعاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع قصف مدفعي للمدينة في قطاع غزة.

وبالتزامن مع ذلك، نفذ الاحتلال غارات مماثلة استهدفت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومنطقة دير البلح وسط القطاع.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأربعاء، أن ما وصفه بعملية السيف والقوة في قطاع غزة تتوسع بزعم تطهير المنطقة من المقاتلين الفلسطينيين والبنية التحتية الخاصة بهم.

استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مناطق واسعة

وبحسب وسائل إعلام عبرية، أكد كاتس أنه خلال العملية الحالية سيتم الاستيلاء على مناطق واسعة وضمها إلى ما وصفه بالمناطق الأمنية لدولة إسرائيل.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي دعوة لسكان قطاع غزة بالخروج من أماكن القتال والمساعدة في إعادة جميع المختطفين.

وفي آخر حصيلة لها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50.399 شهيدًا، والإصابات إلى 114.583، منذ 7 أكتوبر 2023.

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