استعادة روتينك الطبيعي بعد رمضان.. خطوات بسيطة لإعادة ضبط الساعة البيولوجية

بعد انتهاء شهر رمضان يواجه الكثيرون صعوبة في العودة إلى روتين النوم في المواعيد المعتادة قبل الشهر الفضيل، وذلك بسبب التغيرات التي طرأت على الساعة البيلوجية للجسم نظرا للاستيقاظ ليلا لتناول وجبة السحور، لذلك سيكون من الضروري اتباع بعض التعليمات من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، بحسب موقع سيكولوجي توداي.

كيف تستعيد روتين حياتك الطبيعي بعد انتهاء شهر رمضان؟

لا تحاول تغيير كل شيء دفعة واحدة، فمن الضروري أن تبدأ في التغيير بشكل تدريجي، فإذا كنت ترغب في تبكير أو تأخير الاستيقاظ من النوم، فعليك فعل ذلك بمعدل 15 دقيقة كل يومين، مما يسمح لجسمك بالتكيف مع المواعيد الجديدة للنوم ويقلل الشعور بالإرهاق.

خصص وقتًا كافيًا للنوم، والتزم بجدول منتظم قدر الإمكان، فحاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الأوقات تقريبًا كل يوم، حتى في أيام العطلة، هذا يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية لجسمك.

اجعل غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة، فستكون تلك الظروف مثالية لنوم جيد وتجنب مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف في السرير.

الرياضة كلمة السر في استعادة الروتين

تجنب الكافيين والنيكوتين والكحول، إذ يمكن أن تؤثر هذه المواد على جودة النوم، وابتعد أيضا عن تناول وجبات ثقيلة قبل النوم مباشرة وامنح جسمك وقتًا للهضم، كما أنه من الضروري ممارسة أنشطة مريحة قبل النوم، مثل القراءة، الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، أخذ حمام دافئ، أو ممارسة تمارين الاسترخاء وقلل من التعرض للضوء الأزرق قبل النوم.

الضوء المنبعث من الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر يمكن أن يعطل إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون النوم، لذا تجنب استخدام هذه الأجهزة قبل الذهاب إلى سريرك بساعة أو ساعتين.

عد إلى مواعيد وجباتك المعتادة قبل رمضان وتناول الإفطار في وقت مبكر، إذ تساعد وجبة الإفطار على تنظيم مستويات الطاقة وبداية اليوم بشكل جيد، واحرص على التعرض للضوء الطبيعي في الصباح الباكر لإعادة ضبط الساعة البيولوجية.

والأهم من ذلك مارس الرياضة بانتظام لأنها تحسّن جودة النوم، ولكن تجنب ممارستها قبل النوم مباشرة، لأن جسمك يأخذ بعض الوقت للعودة إلى حالة السكون التي كنت عليها ما قبل البدء في التمارين، كما أنه من الضروري أن تكن صبورًا وتستمر في تطبيق هذه النصائح.