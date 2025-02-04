بعد زلازل ميانمار ونيفادا.. هل تحققت توقعات العرافة العمياء بابا فانجا لعام 2025؟

تداولت وسائل الإعلام مؤخرًا أخبارًا تزعم أن أحد العرافين المشهورين تنبأ بالزلازل المدمرة التي ضربت مناطق مختلفة من العالم خلال الأسبوع الماضي، ويُشار تحديدًا إلى العرافة البلغارية الراحلة بابا فانجا، التي لُقبت بـ«العرافة العمياء»، بأنها توقعت أن يشهد عام 2025 زلازل مدمرة وأن قارة أوروبا ستشهد حربًا مدمرة.

تحقق تنبؤات العرافة العمياء

وقبل أن تدلي بتوقعاتها لهذا العام، يُزعم أن بابا فانجا قد تنبأت بدقة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، ووفاة الأميرة ديانا، وصعود قوة الصين العالمية، وذلك قبل وفاتها في عام 1996، وفي ظل الجهود التي تبذلها كل من ميانمار وتايلاند، وهما دولتان تعانيان بالفعل من صراعات أهلية، في محاولة التعافي من آثار الزلازل المدمرة، تبدو تنبؤات بابا فانجا بشأن الزلازل التي تجتاح العالم وكأنها تتحقق بشكل مرعب، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتشير التقارير إلى أنّ أكثر من ألفي شخص قد لقوا حتفهم في ميانمار في أعقاب زلزال هائل ضرب البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تفاقم الوضع المضطرب في الدولة التي مزقتها الحرب، وقد أعلنت القيادة العسكرية في البلاد حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع في أعقاب هذه الكارثة، في حين أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلًا لجمع 6.2 مليار جنيه إسترليني لتقديم الدعم لميانمار خلال هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وقد أدت الكارثة أيضًا إلى ضغط كبير على المستشفيات، إذ ذكرت تقارير أنّ رائحة الجثامين بدأت تنتشر في الشوارع، وبالإضافة إلى ذلك، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ميانمار وامتدت آثاره لاحقًا إلى تايلاند المجاورة، إذ تسببت موجة من الدمار في العاصمة بانكوك.

وشهدت ولاية نيفادا الأميركية وقوع 4 زلازل أمس، بلغت قوتها 4.0 درجات على مقياس ريختر، وقد بدأ أول هذه الزلازل في تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت الشرقي، وكان مركزه بالقرب من بلدة فالمي التي تبعد حوالي 200 ميل إلى الجنوب الغربي من مدينة رينو، وقد توقع الخبراء احتمالية بنسبة 27% لوقوع زلزال آخر بقوة 3.0 درجات أو أعلى في المنطقة خلال الأسبوع المقبل، ويبدو أن الاعتقاد المنسوب لبابا فانجا بأن الزلازل ستدمر أجزاء متعددة من العالم يجد له صدى في هذه الأحداث المتلاحقة.

تنبؤات بابا فانجا لعام 2025

وبالإضافة إلى سلسلة الزلازل التي ضربت مناطق مختلفة من العالم خلال الأسبوع الماضي، تعرضت دولة تونجا الواقعة في منطقة أوقيانوسيا لزلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجات على مقياس ريختر، مما استدعى إصدار تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي في هذه الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ. ووفقًا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد ضرب الزلزال منطقة تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلاً) إلى الشمال الشرقي من الجزيرة الرئيسية في وقت مبكر من يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وكتبت بابا فانجا، التي ولدت عام 1911 باسم فانجيليا بانديفا جوشتروفا، قبل وفاتها أن عام 2025 سيشهد زلازل تدمر العالم بينما تهز أوروبا حرب مدمرة، بما في ذلك الأحداث الكبرى مثل هجمات 11 سبتمبر ووفاة الأميرة ديانا.