طرق دفع فاتورة الغاز بتروتريد شهريا.. عودة الخدمة خلال ساعات

طرق دفع فاتورة الغاز بتروتريد شهريا.. عودة الخدمة خلال ساعات

طرق دفع فاتورة الغاز بتروتريد شهريا.. عودة الخدمة خلال ساعات

72 ساعة فقط على تشغيل خدمة تحصيل ودفع فواتير الغاز بتروتريد للمنازل، وذلك بعد توقفها عدة أيام، بسبب أعمال الصيانة التي كانت تجريها الشركة لتحسين خدماتها، إذ يجرى استئناف جميع الخدمات الخاصة بفواتير وموعد دافع فاتورة الغاز، بالإضافة إلى خدمات التحصيل الإلكتروني، وخدمات إدخال قراءة عداد الغاز.

دفع فاتورة الغاز بتروتريد

وأكدت شركة بتروتريد في منشور صادر عنها، أن دفع فاتورة الغاز بتروتريد، ستعود العمل بداية من السبت المقبل الموافق 4 أبريل، وذلك مع موعد عودة خدمات تحصيل الفواتير، وإدخال قراءة عداد الغاز بتروتريد، كما أتاحت الشركة لعملائها إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز، ودفع الفواتير الشهرية عبر الطرق التالية:-

خطوات إدخال قراءة عداد الغاز بتروتريد

1- تطبيق بتروميتر.

2- الموقع الإلكتروني للشركة الغاز بتروتريد.

3- المحصل اليدوي.

4- المحافظ الإلكترونية.

5- تطبيق ماي فوري.

6- تطبيق جوميا.

7- مكاتب البريد المصري.

8- شركات التحصيل الإلكتروني.

9- ماكينات الصرف الآلي.

10- الاتصال الهاتفي الأرضي.

11- الرقم المختصر.

12- خدمة الرد الصوتي التفاعلي.

13- مراكز عملاء بتروتريد.

14- فروع الشركة.

15- الفروع المميكنة.

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