صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلات صيفية للمتعافين من تعاطى المخدرات

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والرحلات الصيفية للمتعافين من تعاطى المخدرات داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، إّذ تم تنظيم رحلات صيفية للاستمتاع بشواطئ المحافظات الساحلية.

صندوق مكافحة الإدمان يوفر الأنشطة للمتعافين



ويوفر صندوق مكافحة الإدمان العديد من الأنشطة للمتعافين سواء الأنشطة الترفيهية أو الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي ضمن خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة، كذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.

الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان



وجدير بالذكر أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان رقم 16023 يستمر في العمل طوال أيام عيد الفطر المبارك 2025، خاصة بعد إطلاق الصندوق حملة تحت عنوان «حياتك الجديدة محتاجة عزيمة» وتزايد عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقى العلاج الى أكثر من 8500 آلاف اتصالا منذ إطلاق الحملة، إذ تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، ويتم إحالة المرضى لأقرب مركز علاجي من محل إقامتهم تيسيرا عليهم.