حديقة الأزهر تشهد إقبالا كبيرا في آخر أيام عيد الفطر.. المواطنون يلتقطون السيلفي

رصدت نجاة الجبالي، مراسلة فضائية «إكسترا نيوز»، تفاصيل استمرار المواطنين في الاحتفال بآخر أيام عيد الفطر المبارك، إذ أشارت إلى تجمع الجمهور بأعداد كبيرة أمام أبواب الحديقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للتمتع بنزهتهم في هذا اليوم الأخير من العيد.

وأضافت خلال مداخلة على الهواء مباشرة عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن الزائرين يحرصون على التقاط الصور التذكارية لتخليد ذكرى هذا العيد، خاصة وأن هذه الحديقة تعتبر وجهة أساسية للجمهور في وقت الأعياد.

وأشارت إلى أن إدارة حديقة الأزهر استعدت لاستقبال الجمهور قبل عيد الفطر، من خلال إجراء الصيانات والإصلاحات لكل المرافق بها والنوافير وشلالات المياه والبحيرة الصناعية الكبرى.