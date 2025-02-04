«القومي للبحوث» ينظم ندوة حول الخلايا الجذعية وتطبيقاتها 8 أبريل

«القومي للبحوث» ينظم ندوة حول الخلايا الجذعية وتطبيقاتها 8 أبريل

«القومي للبحوث» ينظم ندوة حول الخلايا الجذعية وتطبيقاتها 8 أبريل

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على دعم البحث العلمي وتشجيع التعاون الدولي في المجالات البحثية المتقدمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الحلول المبتكرة في المجالات الطبية والبيطرية. وشدد الوزير على أهمية التكامل بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها العالمية لتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التطورات العلمية.

ندوة عن الخلايا الجذعية

وفي هذا الإطار، يعقد المركز القومي للبحوث ندوة علمية تحت عنوان «الخلايا الجذعية وتطبيقاتها في الطب التجديدي»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل الجاري، بالقاعة الرئيسية بالمركز، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وبالتعاون مع الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS).

استعراض أحدث الأبحاث والتطبيقات العلاجية

ويشارك في الندوة نخبة من العلماء والخبراء الدوليين والمصريين، من بينهم البروفيسور ريويتشي تاتسومي، أستاذ بجامعة كيوشو اليابانية، والدكتورة آلاء الجعبري، المدرس بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ وعضو الجمعية اليابانية في مصر.

وتتناول الجلسات العلمية أحدث الأبحاث والتطبيقات العلاجية للخلايا الجذعية ودورها في الطب التجديدي، مع تنظيم محاضرات علمية وجلسات عملية للخبراء المشاركين.

جدير بالذكر أن حضور الندوة مجاني ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/HSoUA3GfyedfhrtC6.

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