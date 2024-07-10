المركز القومي للبحوث: 4 آلاف باحث يعملون يوميا لخدمة المجتمع المصري

كشف الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عن تفاصيل دعم الصناعة الوطنية، موضحا أنه حال إنتاج أي منتج أو ابتكار أو فكرة ناتجة عن بحث، تكون بمثابة قيمة مضافة للمجتمع المصري تسهم في تلبية الاحتياجات الأولية للوطن والشعب.

التصنيع المحلي في مركز البحوث

أضاف معوض لـ«الوطن» أن المركز من خلال 14 معهدا بحثيا يقوم بإنتاج العديد من المنتجات الناتجة عن أبحاث، مؤكدا ان المركز يضع التصنيع المحلي ضمن أولويات عمله في أن يكون مساهما بجانبه من خلال الأبحاث التطبيقية الفعلية، موضحا أن هناك 4 آلاف باحث يعمل يوميا على إنتاج أبحاث علمية تطبيقية تسهم في خدمة الوطن.

تسويق الأبحاث العلمية

وأشار إلى أن الفكرة الرئيسية للمركز حاليا تكمن في كيفية تسويق الأبحاث العلمية وتطبيقها على أرض الواقع، خاصة أن هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية بشأن التطبيق الفعلي للأبحاث.

وكشف عن أن إعلان مادة السليمارين المتداخلة في إنتاج أدوية لعلاج الكبد يعتبر واحدا من ضمن عشرات الأبحاث التي سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أن 14 معهدا يعملون يوميا في مجال الإنتاج لكافة احتياجات المجتمع، كالعلاجات الوظيفية ومجففات الأغذية وغيرها من المنتجات.