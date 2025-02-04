إقبال كبير من الأهالي لزيارة القناطر الخيرية في آخر أيام عيد الفطر

استقبلت القناطر الخيرية آلاف المواطنين، من الشباب والعائلات والأسر البسيطة، حيث استقبلت الحدائق والمتنزهات العامة 250 ألف زائر من القرى المجاورة للقناطر بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية، الذين افترشوا المسطحات الخضراء واستمتعوا بالمشاهد الجمالية.

رحلات جماعية في حدائق القناطر

وزاد الإقبال بشكل واضح علي الرحلات النيلية القادمة من مراسي القاهرة والجيزة، حيث حضر الشباب في رحلات جماعية وطافوا الشوارع وسط الحدائق واستمتعوا بركوب الخيل والدراجات البخارية.

توافر الخدمات لزوار القناطر

وتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية غرفة العمليات المشكلة في القناطر، للاطمئنان على توافر الخدمات للزوار

من جانبها، قالت فاتن إبراهيم رئيس مدينة القناطر، إنّه لم يحدث ما يعكر صفو الزوار، لافتة إلى أنّ مدينة القناطر الخيرية قبلة السياحة للأسر البسيطة، واستقبلت خلال عيد الفطر أكثر من 450 رحلة نيلية للمراكب الكبيرة والصغيرة واللنشات من مراسي القاهرة والجيزة، حيث استمتع المواطنون والشباب بالنيل والتنقل بين الكباري الاثرية

وأوضحت رئيس مدينة القناطر، استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات خلال العيد، وانتشار الفرق الأمنية لتأمين الاحتفالات، ومواجهة حالات التحرش وسط الحدائق بناء على توجيهات اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية.

وأكد اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القلويبة، أنّه لم يحدث خلال العيد ما يعكر صفو الزوار، لافتا إلى استمرار التواجد الأمني طوال الأسبوع لمنع أي أعمال تخريبية أو حدوث ما يعكر صفو المواطنين.