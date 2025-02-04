سر تغير ملامح ليوناردو دي كابريو في أحدث ظهور.. شاب في العشرينيات

ظهر نجم هووليود ليوناردو دي كابريو بشكل لافت للنظر، وذلك بسب «لوك» جديد جعله يبدو وكأنه شاب في العشرينيات من العمر، وذلك أثناء حضوره مؤتمر CinemaCon 2025 في لاس فيجاس، وسرعان ما التقطت الصحف مجموعة من الصور للنجم الخمسيني بجانب حبيبته الجديدة عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي، وعلى رأسها صحيفة «ديلي ميل» التي كشفت سبب التغيير الجديد لـ «دي كابريو»، وفق.

سر تغير ملامح ليوناردو دي كابريو في أحدث ظهور

وكشفت الصحيفة البريطانية إن ليوناردو دي كابريو البالغ من العمر 50 عامًا، ظهر خلال الساعات الماضية رفقة حبيبته عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي البالغة من العمر 26 عامًا، بمظر شاب في العشرينات بعدما صبغ شعره، والتُقطت لهم الصور أثناء سيرهما على السجادة الحمراء.

وظهر «دي كابريو» بلحية وحاجبين مصبوغين، وارتدى مظهرًا أسود بالكامل لهذه المناسبة، حيث نسق قميصًا وسترة طويلة الأكمام من جلد الغزال وسروالًا، والسر في ذلك هو رغبته في الظهور بشكل أصغر سنًا رفقة حبيبته الجديدة، واستكمل نجم هوليوود إطلالته الخالدة بارتداء زوج من الأحذية السوداء اللامعة.

فيلم ليوناردو دي كابريو الجديد في CinemaCon

وخلال مؤتمر CinemaCon عُرض مقطع دعائي لفيلم «One Battle After Another» الذي صدر في أواخر مارس، ونشره ليوناردو لإطلاق قناته على يوتيوب، و يُجسّد فيه دور متمرد يسعى لإنقاذ ابنته المخطوفة، وبحسب تقرير لموقع Variety ، تم الكشف عن المزيد من أجزاء الفيلم في CinemaCon يوم الثلاثاء.

وفي أحد المشاهد، يحاول الممثل جاهداً تذكر كلمة المرور التي ستجمع مجموعة من المتطرفين لمساعدته، وتتحدث القصة ايضًا عن معاناته مع المخدرات والكحول التي تذهب عقله مع الوقت، كما تعرض أجواء من الأكشن والمغامرة، يشاركه في البطولة تيانا تايلور، وريجينا هول.