في بداية 2024.. تعرف على صافي ثروة ليوناردو دي كابريو

مجموعة كبيرة من الجوائز والترشيحات حصدها النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو عن دوره الأخير في فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي، ومن المتوقع أن يتواجد اسمه ضمن ترشيحات جائزة أوسكار أفضل ممثل في النسخة الـ96 من حفل توزيع الجوائز الشهير، ليتنافس على الجائزة التي حصدها للمرة الأولى في عام 2016 عن دوره في فيلم «The Revenant».

يعتبر ليوناردو دي كابريو أحد أفضل الممثلين في جيله وواحد من أغنى الممثلين أيضا، وذلك بعد أن لعب دور البطولة في بعض أكبر الأفلام في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك «Titanic» و«Inception» و«The Departed»، ونجح في جمع ثروة كبيرة، حيث أصبح يتراوح أجره ما بين 20 إلى 30 مليون دولار عن الفيلم، وهو الأجر الذي حصل عليه في آخر أفلامه، وفقا لما نشره موقع «Parade».

صافي ثروة ليوناردو دي كابريو في 2024

وأشار الموقع في تقريره أن صافي ثروة ليوناردو دي كابريو في عام 2024 تصل لـ300 مليون دولار، ولا يعتبر «دي كابريو» الممثل الأعلى أجرًا في هوليوود، حيث يحتفظ توم كروز بهذا اللقب، بينما يأتي «دي كابريو» في المركز الثالث.

دواين جونسون يتفوق على ليوناردو دي كابريو في 2021

في عام 2011، تصدر ليوناردو دي كابريو قائمة الممثلين الأعلى أجرًا بفضل دوره في فيلم «Inception»، والذي حقق له عائدات تزيد عن 50 مليون دولار في شباك التذاكر، وبعد 10 سنوات، احتل المركز الخامس في قائمة الممثلين الأعلى أجرًا، حيث حصل على 30 مليون دولار عن فيلم «Don't Look Up»، بينما جاء دواين جونسون في المركز الأول بأجر قدره 42 مليون دولار في 2021.