توفي به بطل فيلم باتمان.. أعراض سرطان الحلق وعلاماته الخفية

توفي نجم هوليوود الشهير فال كيلمر، الذي اشتهر بأدواره البارزة في أفلام مثل «توب جان» و«باتمان» و«ذا دورز»، عن عمر يناهز 65 عامًا بعد معركة طويلة مع المرض، وقد أعلنت ابنته مرسيدس كيلمر، التي أنجبها من زوجته السابقة جوان والي، أن سبب وفاته كان الالتهاب الرئوي، وذلك في مدينة لوس أنجلوس يوم الثلاثاء. وكان كيلمر، الذي يُعد أيقونة سينمائية، قد شُخص بسرطان الحلق في عام 2014 وخضع لعملية جراحية تضمنت إجراء شق في القصبة الهوائية، وهو ما أثر بشكل كبير على قدرته على الكلام.

كيلمر يخضع للعلاج الإشعاعي

وعلى الرغم من إعلان فال كيلمر لاحقًا أنّه خال من السرطان، إلا أنّه تحدث في عدة مناسبات علنًا عن تأثير مرضه وعلاج السرطان الذي تلقاه بعد ذلك على صحته، إذ خضع كيلمر للعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي بالإضافة إلى عملية فتح القصبة الهوائية - وهي عملية تهدف إلى إنشاء ثقب اصطناعي في هذه الرقبة لمساعدته على التنفس، وهو ما أدى إلى إتلاف أحباله الصوتية بشكل دائم وتغيير صوته إلى الأبد، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وسرطان الحلق ليس مصطلحًا طبيًا، حيث يقوم الأطباء بدلاً من ذلك بالتمييز بين السرطانات التي تتطور في هذا الجزء من الجسم إلى نوعين رئيسيين، فهناك سرطانات الحنجرة وصندوق الصوت والبلعوم - وهو أنبوب مجوف عضلي داخل الرقبة يبدأ خلف الأنف ويفتح في الحنجرة والقصبة الهوائية، إذ تعد السرطانات التي تصيب الرأس والرقبة ثامن أكثر أشكال السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، على الرغم من أنها أكثر شيوعًا لدى الرجال بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالنساء، وعادة ما يتم تشخيص حوالي 12.500 حالة جديدة كل عام، وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، وتتزايد حالات الإصابة، ويقدر أيضًا أن هذا المرض يودي بحياة حوالي 4000 شخص كل عام.

أعراض سرطان الحلق

وتختلف أعراض سرطان الحلق باختلاف نوعه، وتتمثل أهم العلامات التحذيرية للمرض في الآتي:

صوت أجش

وفقا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن الصوت الأجش أو الخشن هو أحد الأعراض الأكثر شيوعا لمرض السرطان، لكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تسبب صوتًا أجشًا، مثل نزلات البرد، أو الصراخ الشديد، أو التهاب الحنجرة، كما يمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى جعل صوتك يبدو أجشًا لأنه يهيج الأغشية المخاطية التي تبطن الحلق، ويُنصح أي شخص يلاحظ أن صوته أجش لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع بالتحدث إلى طبيبه العام.

الألم أثناء البلع

إن صعوبة بلع الطعام هي أحد الأعراض الشائعة الأخرى، إذ يشعر المصاب وكأن هناك شيئًا عالقًا في حلقه أو أن طعامه يلتصق به، وقد يشعر البعض الآخر بإحساس حارق عند البلع، ومع ذلك، تحذر مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أيضًا من أن رؤية كتلة أو تورم في رقبتك يعد أيضًا علامة على ضرورة زيارة الطبيب.

سعال لا يزول

تنتج العديد من الأمراض - بدءًا من حمى القش ونزلات البرد الشائعة إلى التهاب الشعب الهوائية - سعالًا متكررًا، ولكن السعال المزمن عادة ما يتم تعريفه بأنه السعال الذي يستمر لأكثر من ثلاثة إلى ثمانية أسابيع، وفي بعض الأحيان يستمر لعدة أشهر، وينصح الأطباء منذ فترة طويلة بتشخيص السعال المزمن وعلاجه قبل أن يستمر لفترة طويلة.

وكان فال كيلمر قد ذكر في وقت سابق أنه لم يكن يعلم أنه مصاب بسرطان الحلق حتى سعل في أحد الأيام دمًا متخثرًا واتصل بسيارة إسعاف قبل أن يفقد وعيه، ثم استيقظ في مستشفى سانتا مونيكا بعد إجراء عملية جراحية طارئة للقصبة الهوائية لعلاج سرطان الحلق.

كتلة في الرقبة

في بعض حالات مرضى سرطان الحلق، يمكن أن تكون الكتلة الموجودة في الرقبة هي العلامة الأولى للمرض، ويمكن أن تشير الكتلة إلى حالات مختلفة، عادةً تضخم الغدد الليمفاوية بسبب العدوى، ومع ذلك، يقول الأطباء أنه إذا زاد حجم الكتلة أو أصبحت صلبة، أو لم تختفِ أو كانت مؤلمة أو حساسة عند اللمس، فيجب فحصها على الفور من قبل أخصائي رعاية صحية، وعندما يكون وجود كتلة في الرقبة مصحوبًا بأعراض أخرى مثل التعب أو صعوبة البلع، فيجب أيضًا طلب العناية الطبية.

ضيق في التنفس

إذا كان السرطان يقع أسفل الحبال الصوتية، فقد يؤدي ذلك إلى شعور المرضى بضيق التنفس، وزيادة ضجيج التنفس، والمعاناة من السعال المستمر، وفي بعض الحالات قد يعاني الأشخاص من سعال لا يزول أو قد يصبح تنفسهم أكثر صعوبة أو صاخبًا، لكن ضيق التنفس لا يعد من الأعراض الخطيرة التي لا يجب تجاهلها، كما يحذر مركز أبحاث السرطان.

وتقول ماكسين لينزا، مسؤولة معلومات الصحة في مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: «قد ترجع التغيرات التي تطرأ على جسمك إلى التقدم في السن أو إلى حالة صحية أخرى، ولكن من المهم أن تخبر طبيبك إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي بالنسبة لك، أو لا يختفي وفي معظم الحالات لن يكون سرطانًا، ولكن إذا كان كذلك، فإن اكتشافه في مرحلة مبكرة يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا».