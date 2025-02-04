سبب وفاة فال كليمر بطل شخصية «باتمان».. صراع طويل مع المرض

توفي نجم هوليوود الشهير فال كيلمر، الذي اشتهر بأدواره المميزة في عدة أفلام أبرزها باتمان، عن عمر ناهز 65 عامًا بعد معركة طويلة مع المرض، إذ أكدت ابنته مرسيدس كيلمر، التي أنجبها من زوجته السابقة جوان والي، أن سبب وفاته كان الالتهاب الرئوي، وذلك في مدينة لوس أنجلوس يوم الثلاثاء.

بطل باتمان الشهير يرحل عن 65 عامًا

كان بطل باتمان الشهير قد شُخص بسرطان الحلق في عام 2014، وخضع لعملية جراحية تضمنت إجراء شق في القصبة الهوائية، مما أثر بشكل كبير على قدرته على الكلام، وعلى الرغم من ذلك، أعلن لاحقًا تعافيه من مرض السرطان، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

واشتهر فال كيلمر بأداء دور شخصية آيس مان في الفيلم السينمائي الناجح Top Gun الذي عُرض عام 1986، بالإضافة إلى تجسيده لشخصية باتمان/بروس واين في فيلم «باتمان للأبد» الذي صدر عام 1995، وعلى الرغم من الضرر الدائم الذي لحق بصوته نتيجة علاجه من السرطان، فقد عاد لفترة وجيزة إلى الشاشة الكبيرة في فيلم Top Gun: Maverick عام 2022، إذ كرر دوره الشهير لشخصية آيس مان إلى جانب النجم توم كروز، وقد كان هذا الفيلم آخر ظهور له على الشاشة الكبيرة.

كما لعب الممثل الراحل، الذي ولد في مدينة لوس أنجلوس، دور الموسيقي الأسطوري جيم موريسون في فيلم The Doors الذي أنتج عام 1991، وإلى جانب ابنته مرسيدس البالغة من العمر 33 عامًا، ترك فال كيلمر ابنه جاك كيلمر البالغ من العمر 29 عامًا، وكان كيلمر متزوجًا من والدة طفليه، الممثلة جوان والي، في الفترة ما بين عام 1988 وحتى عام 1996.

خضع فال كيلمر لعلاج مكثف لسرطان الحلق الذي أصيب به، حيث تضمن العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، وبالإضافة إلى ذلك، خضع لعملية جراحية في القصبة الهوائية، جرى خلالها إنشاء ثقب اصطناعي في رقبته لمساعدته على التنفس بشكل أفضل. وقد نتج عن هذه العملية تلف دائم في أحباله الصوتية، مما أدى إلى تغيير صوته بشكل دائم، وفي عام 2020، صرح كيلمر بأنه كان خاليًا من السرطان لمدة أربع سنوات.

وحضر مراسم تأبينه صديقه وزميله الممثل جوش برولين، الذي شارك صورة قديمة تجمعهما يبتسمان بحميمية قبل خضوع كيلمر لعملية القصبة الهوائية الطارئة في عام 2014 بعد تشخيص إصابته بسرطان الحلق، وعلق برولين على الصورة بعبارة مؤثرة قائلًا: «إلى اللقاء يا صديقي، سأفتقدك كثيرًا»، كما أشاد بكيلمر ووصفه بأنه شخص ذكي ومثير للتحدي وشجاع ومبدع للغاية، مضيفًا بأسى أنه لم يتبق الكثير من هؤلاء.

الجدير بالذكر أنه صدر مؤخرًا فيلم وثائقي جديد يلقي الضوء على حياة نجم أفلام باتمان، وتحدث فال كيلمر بصراحة وشفافية عن تجربته في التعايش مع الآثار المترتبة على إصابته بسرطان الحلق، وقد كشف الفيلم عن اضطراره إلى استخدام جهاز كهربائي يُعرف باسم صندوق الصوت، والذي يُجرى وضعه على الفتحة الاصطناعية في حلقه لمساعدته على الكلام.

وقد أوضح كيلمر في الفيلم قائلًا: «من الواضح أن صوتي أسوأ بكثير مما أشعر به، لا أستطيع التحدث دون سد هذه الثغرة (في حلقه)». وجهاز صندوق الصوت هو في الغالب جهاز يعمل بالبطارية ويقوم بإنتاج اهتزازات صوتية لإنشاء صوت، ويُستخدم بشكل شائع لمساعدة الأشخاص الذين خضعوا لعمليات استئصال الحنجرة أو تأثرت قدرتهم على الكلام بسبب سرطان الحلق، كما شرح الممثل الراحل، الذي اضطر أيضًا إلى تناول وجباته عبر أنبوب تغذية.

أعراض الالتهاب الرئوي

وبحسب مؤسسة الرئة البريطانية، فإنّ الالتهاب الرئوي هو نوع من عدوى الصدر التي تؤثر على الحويصلات الهوائية الصغيرة في الرئتين، إذ تتسبب هذه الحالة في التهاب هذه الأكياس وامتلاءها بالسوائل، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة، ويحدث الالتهاب الرئوي بسبب البكتيريا أو الفيروسات، وأكثرها شيوعًا هي العقدية الرئوية.

ويؤثر هذا المرض على ما بين خمسة إلى 11 من كل 1000 بالغ كل عام في المملكة المتحدة، ويمكن لأي شخص أن يعاني من الالتهاب الرئوي، ومع ذلك، فإن المجموعات المعرضة للخطر تشمل:

الأطفال الرضع والأطفال الصغار

الأشخاص فوق سن 65 عامًا

أولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة أو الكلى على المدى الطويل

الأشخاص المصابين بالسرطان، وخاصة أولئك الذين يتلقون العلاج الكيميائي

المدخنين

أولئك الذين يتناولون أدوية تعمل على قمع أجهزتهم المناعية

وتشمل الأعراض ما يلي:

سعال مصحوب بالبلغم

حمى

ألم صدر

فقدان الشهية

تعب

وفي الحالات الشديدة، قد يعاني المرضى من سعال الدم، أو القيء، أو تسارع ضربات القلب، والعلاج عادة هو المضادات الحيوية، والتي قد يلزم إعطاؤها عن طريق الوريد في المستشفى في الحالات الشديدة.