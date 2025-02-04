إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنيا

نفذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات مكثفة أسفرت عن إزالة العديد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

إزالة تعديات البناء المخالف في المنيا

وفي مركز ديرمواس، جرى إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تقارب 8 قراريط في قرى دلجا، تل بني عمران، ونزلة البدرمان.

أما في مركز العدوة، نفذت الوحدات المحلية بقرى صفانية، عطف حيدر، والشيخ مسعود، وبني عامر، حملات طرق الأبواب للتنبيه على أصحاب المنازل المخالفة بضرورة تقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم.

إزالة 8 حالات بناء مخالف في مركز سمالوط

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، شملت إزالة حالة تعدٍ بحي غرب، وإيقاف حالتين لشدة خشبية لعمدان دور أرضي، بالإضافة إلى ردم حالة داخل الحيز العمراني بدير السنقورية على مساحة 100 متر.

وفي مركز سمالوط، تابعت الوحدة المحلية حملات إزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر، حيث تم ردم حفر أساسات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى الوحدة المحلية لقرية اسطال، وفك شدة خشبية والتحفظ على مواد البناء بقرية بني خالد، بالإضافة إلى إزالة حالتي بناء مخالف دون ترخيص.