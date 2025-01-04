رئيس «مياه المنيا» يتفقد محطات الصرف الصحي بأبو قرقاص

قام المهندس حسن يحيى حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بجولة مرور مفاجئة على محطات المياه والصرف الصحي بمركز أبو قرقاص صباح اليوم الثلاثاء ورافقه المهندس عصام طه رئيس قطاع التشغيل والصيانة جنوب والمهندس محمد عبد العاطي مدير فرع أبو قرقاص لمتابعة خلال عيد الفطر المبارك للتأكد على تقديم خدمات الشركه بجودة خلال إجازة العيد.

إعادة تأهيل ورفع كفاءة حطة صرف أبو قرقاص

وبدأ رئيس مياه المنيا زيارته بتفقد محطة مياه المطاهره المرشحة بأبو قرقاص والتي تعمل بطاقة انتاجية 1200 ل/ ث بالمرحلة الاولي وجاري العمل بالمرحلة الثانية بطاقة تصميمية 1200 ل/ ث ليكون اجمالي الطاقة التصميمية 2400 ل/ ث وتغذي مركز ومدينة أبو قرقاص.

ووجه حسن يحيى بأهمية الحفاظ علي نظافة الموقع العام للمحطه وأخذ العينات عن طريق المعمل بصفة دوريه لضمان جوده وسلامه ومأمونية المياه.

توجه رئيس المياه لتفقد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسيه 1 بأبو قرقاص والتي سيتم اعاده تأهيلها ورفع كفاءتها من خلال برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا (IWSP2) ورفع طاقتها التصميميه من 400 ل/ث إلى 660 ل/ث لخدمة حوالي 250 ألف نسمة بمدينة أبو قرقاص وقريتي ابيوها وأبو قرقاص البلد.

متابعة تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية

وانتقل رئيس المياه لتفقد محطة معالجة صرف صحي ابو قرقاص المحطة والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يوميا، وجار عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60 ألف متر مكعب يومياً وتخدم مركز ومدينة أبو قرقاص ووجه بأهميه التخلص الٱمن من الحمأه وضمان جودة الاعمال لحين دخول التوسعات الخدمة في اقرب وقت ممكن لخدمة مواطني مركز ومدينة ابو قرقاص.

وفي ختام جولته تفقد رئيس مياه المنيا محطه الرفع الرئيسيه بقريه بني عبيد واشاد بنظافة الموقع العام والالتزام بتنفيذ تعليمات السلامه والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري والمعدات والآلات.