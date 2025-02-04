5 أخطاء شائعة في عيد الفطر تؤدي لمخاطر صحية.. احذرها

يحتفل الناس في عيد الفطر المبارك بإعداد العديد من الأطباق الشهية والكحك والبسكويت وتحضير المسليات، ويغفل الكثير منهم الانتباه إلى عادات الأكل الصحية أو الكميات المناسبة ما قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة تفقد البعض الشعور ببهجة العيد.

هناك 5 أخطاء شائعة ينبغي تجنبها في عيد الفطر المبارك لأنها تؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية، أشار إليها الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس خلال حديثه لـ«الوطن».

ارتفاع سكر الدم

الإفطار بكعك العيد: يؤدي الإفطار بتناول كعك العيد إلى رفع مستوى السكر بالدم بشكل مفاجئ، لذا ينبغي تناول وجبة إفطار صحية غنية بالألياف والخضروات ثم بعدها بساعتين يُمكن تناول كعك العيد بكمية صغيرة.

الإفراط في تناول كعك العيد: يؤدي الإفراط في تناول الكعك الغني بالسكر والكربوهيدرات إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ، ما يزيد من خطر الإصابة بمرحلة ما قبل السكروأمراض القلب والأوعية الدموية.

الإفراط في تناول الرنجة والفسيخ: يؤدي الإفراط في تناول الرنجة والفسيخ إلى تورم الجسم والانتفاخ والعطش، كما تحدث مشاكل في الهضم.

فقدان الفيتامينات والمعادن

إهمال تناول الخضراوات والفواكه: يهمل الكثير من الأشخاص تناول الخضروات والفواكه في العيد ما يؤدي إلى فقدان الجسم الكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية وبالتالي تضعف المناعة.

قلة شرب الماء: ينسى الكثير من الأشخاص شرب الماء على مدار أيام عيد الفطر ما قد يعرضك للجفاف ومشاكل الهضم.