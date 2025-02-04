بعد الإعلان عبر الصفحة الرسمية.. هل انضم بوجبا إلى نادي في الدرجة الثالثة البرتغالي؟

في الأول من أبريل 2025، أعلن نادي ليكا لكرة القدم، وهو نادٍ متواضع في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، عن تعاقده مع بول بوغبا، لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، ما أثار دهشة واستغراب عشاق كرة القدم ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

عودة بوغبا إلى الملاعب

وبعد تخفيف عقوبته بالإيقاف بسبب المنشطات من 4 أعوام إلى سنتين، أصبح بإمكان بول بوغبا اللعب مجددًا منذ أوائل مارس الماضي. وبعد فسخ عقده مع يوفنتوس الإيطالي، ترددت شائعات عن اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والسعودية بضمه، لكن المفاجأة جاءت بإعلان نادي ليكا عن التعاقد معه، في خطوة غير متوقعة.



نشر النادي البرتغالي رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بصورة لبوغبا، جاء فيها: «مرحبًا بول بوغبا! ينضم اللاعب إلى ليكا بعقد دائم»، ورغم انتشار الخبر، شكك الكثيرون في مصداقيته، خاصة أنه جاء في الأول من أبريل، وهو ما أثار التكهنات حول إمكانية أن يكون مجرد مزحة كروية بمناسبة كذبة أبريل.

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆, @paulpogba ! 🇫🇷



O atleta chega ao Leça FC num acordo permanente.



"𝐿𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒́, 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡-𝑑𝑒́𝑓𝑒𝑛𝑠𝑒, 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜, 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜, 𝑃𝑎𝑢𝑙 𝑃𝑜𝑔𝑏𝑎!

𝐿𝑎 𝑝𝑖𝑜𝑐ℎ𝑒: 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜, 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜, 𝑃𝑎𝑢𝑙 𝑃𝑜𝑔𝑏𝑎!" pic.twitter.com/WOLZQZiNUK — Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) April 1, 2025

حقيقة انضمام بوجبا لنادي برتغالي



الإعلان الرسمي جعل كثيرين يصدقون الخبر، لكن موقع Actu Foot أكد أن الأخبار التي يتم تداولها حول لاعب خط الوسط الفرنسي تكون كذبة أبريل، خاصة أن هناك نادي آخر يسمى 𝐆𝐚𝐳𝐞𝐥𝐥𝐞𝐅𝐀، أعلن تعاقده الرسمي مع بول بوجبا قائلين: «ينضم لاعب خط وسط من الطراز العالمي إلى فريقنا لتعزيز طموحنا للوصول إلى آفاق جديدة».



🚨 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 🚨



Nous sommes heureux d'annoncer la signature de 𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐠𝐛𝐚 à 𝐆𝐚𝐳𝐞𝐥𝐥𝐞𝐅𝐀 ! 🎉🔥



Un milieu de terrain de classe mondiale rejoint notre équipe pour renforcer notre ambition de conquérir de nouveaux sommets. 💪⚽️



Bienvenue Paul Pogba pic.twitter.com/vwjZ6PhoHK — GAZELLE FA DE GAROUA (@GazelleFA) April 1, 2025

الأندية التي لعب معها بوجبا

ويذكر أن بول يوجبا لعب مع لوهافر الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وتوج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018، قبل أن يتم إيقافه بسبب قضية منشطات، ولا يزال حاليا بدون ناد حتى الآن.