بعد الإعلان عبر الصفحة الرسمية.. هل انضم بوجبا إلى نادي في الدرجة الثالثة البرتغالي؟

بعد الإعلان عبر الصفحة الرسمية.. هل انضم بوجبا إلى نادي في الدرجة الثالثة البرتغالي؟

بعد الإعلان عبر الصفحة الرسمية.. هل انضم بوجبا إلى نادي في الدرجة الثالثة البرتغالي؟

في الأول من أبريل 2025، أعلن نادي ليكا لكرة القدم، وهو نادٍ متواضع في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، عن تعاقده مع بول بوغبا، لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، ما أثار دهشة واستغراب عشاق كرة القدم ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

عودة بوغبا إلى الملاعب

وبعد تخفيف عقوبته بالإيقاف بسبب المنشطات من 4 أعوام إلى سنتين، أصبح بإمكان بول بوغبا اللعب مجددًا منذ أوائل مارس الماضي. وبعد فسخ عقده مع يوفنتوس الإيطالي، ترددت شائعات عن اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والسعودية بضمه، لكن المفاجأة جاءت بإعلان نادي ليكا عن التعاقد معه، في خطوة غير متوقعة.

نشر النادي البرتغالي رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بصورة لبوغبا، جاء فيها: «مرحبًا بول بوغبا! ينضم اللاعب إلى ليكا بعقد دائم»، ورغم انتشار الخبر، شكك الكثيرون في مصداقيته، خاصة أنه جاء في الأول من أبريل، وهو ما أثار التكهنات حول إمكانية أن يكون مجرد مزحة كروية بمناسبة كذبة أبريل.

حقيقة انضمام بوجبا لنادي برتغالي


الإعلان الرسمي جعل كثيرين يصدقون الخبر، لكن موقع Actu Foot أكد أن الأخبار التي يتم تداولها حول لاعب خط الوسط الفرنسي تكون كذبة أبريل، خاصة أن هناك نادي آخر يسمى 𝐆𝐚𝐳𝐞𝐥𝐥𝐞𝐅𝐀، أعلن تعاقده الرسمي مع بول بوجبا قائلين: «ينضم لاعب خط وسط من الطراز العالمي إلى فريقنا لتعزيز طموحنا للوصول إلى آفاق جديدة».

الأندية التي لعب معها بوجبا

ويذكر أن بول يوجبا لعب مع لوهافر الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وتوج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018، قبل أن يتم إيقافه بسبب قضية منشطات، ولا يزال حاليا بدون ناد حتى الآن.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا