دينا تكشف كواليس دفنها حية داخل تابوت.. ماذا قالت؟

دينا تكشف كواليس دفنها حية داخل تابوت.. ماذا قالت؟

دينا تكشف كواليس دفنها حية داخل تابوت.. ماذا قالت؟

ظهرت الفنانة دينا ضيفة في أحد البرامج التليفزيونية مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، وخلال الحلقة كشفت عن العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بحياتها وأعمالها الفنية، كان من أبرزها تعرضها لدفن حي داخل تابوت أثناء التصوير.

لأول مرة دينا تكشف كواليس دفنها حية داخل تابوت

تحدثت الفنانة دينا عن كواليس تصوير أحد مشاهدها في مسلسل «نسر الصعيد»، الذي شاركت فيه إلى جانب الفنان محمد رمضان، حيث كان من المفترض أن يتم دفنها حية في أحد المشاهد، موضحة أنه تم وضعها داخل تابوت وإغلاقه بالمسامير، ولكن بعد انتهاء التصوير، نسيها فريق العمل داخل التابوت.

كما كشفت دينا خلال الحلقة أنها قامت بعمل تأمين على قدميها منذ صغرها، خوفًا من التعرض لإصابة قد تعيق عملها. وأشارت إلى أنها حصلت بالفعل على مبلغ التأمين، لكنها تفكر في تجديده مرة أخرى.

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