غارة الضاحية الجنوبية لبيروت.. تأييد واسع في تل أبيب والرئيس اللبناني يدين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن وقوع 4 شهداء و7 مصابين.

واستهدفت غارة الضاحية الجنوبية في أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، حسن بدير مسئول الملف الفلسطيني بحزب الله، عقب اتهام الجيش الإسرائيلي له بالتخطيط لتنفيذ عملية ضد طائرة إسرائيلية في قبرص بتوجيه من عناصر في حركة حماس، وفقا لـ«القناة 14 الإسرائيلية».

تأييد إسرائيلي لغارة الضاحية الجنوبية

وأعربت قيادات مستوطنات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية، عن تأييدها للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الليلة الماضية الضاحية الجنوبية لبيروت، داعية إلى استمرار الضربات.

تعليق الرئيس اللبناني على غارة الضاحية الجنوبية

ومن جانبه، أدان الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون، الغارة التي شنها الاحتلال على الضاحية الجنوبية، أمس، يشكل إنذارا خطيرا حول النيات المبيتة ضد لبنان، خصوصا في توقيته الذي جاء عقب التوقيع في جدة على اتفاق لضبط الحدود اللبنانية السورية.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي 1701 ونسف آليته التنفيذية.