8 فوائد صحية مذهلة للكاكاو.. أبرزها تحسين المزاج

الكاكاو من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين سواء من الكبار أو الأطفال، ويأتي ذلك نظرا لمذاقه اللذيذ الذي يدفع الكثيرين إلى الغقبال على تناوله، ويأتي ذلك بالإضافة إلى العديد من الفوائد التي يتسم بها ذلك المشروب والتي يجهلها الكثير من الأفراد، وهو ما نوضحه في هذا التقرير وفقًا لحديث الدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية لـ "الوطن".

فوائد صحية مذهلة للكاكاو تدعم صحة جسمك

وتتمثل أبرز فوائد الكاكاو فيما يلي:

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية إذ يحتوي الكاكاو على نسبة عالية من الفلافانولات التي تساعد في تقليل ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

​تقليل ضغط الدم حيث أظهرت دراسات أن استهلاك الكاكاو الغني بالفلافانولات يمكن أن يؤدي إلى خفض طفيف ولكن ملحوظ في ضغط الدم خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه. ​

تحسين وظائف الدماغ: قد يعزز الكاكاو الوظائف الإدراكية ويزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، ما قد يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز.

​تأثير مضاد للأكسدة: إذ يحتوي الكاكاو على مضادات أكسدة قوية تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. ​

تحسين المزاج: الكاكاو يرفع من مستويات السيروتونين والإندورفين في الدماغ، ما يساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر.

تنظيم مستويات السكر في الدم إذ تشير بعض الدراسات إلى أن مركبات الفلافانول في الكاكاو قد تحسن حساسية الأنسولين وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. ​

دعم صحة الجلد: تساهم مضادات الأكسدة في الكاكاو في حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية وتحسين مرونته وترطيبه. ​

تقليل الالتهابات: المركبات المضادة للأكسدة بالكاكاو قد تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. ​



