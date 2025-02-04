عصام عمر يكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم سيكو سيكو

عصام عمر يكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم سيكو سيكو

عصام عمر يكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم سيكو سيكو

كشف الفنان عصام عمر عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "سيكو سيكو"، الذي يعرض الآن في دور العرض السينمائية بمشاركة الفنان طه دسوقي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير انستجرام.

عصام عمر يكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم سيكو سيكو

وظهر الفنان عصام عمر في الصور التي شاركها مع الفنان طه دسوقي، وعلق عليها «سيكو سيكو»، ويشارك في العمل أيضا خالد الصاوي وتارا عماد وسليمان عيد وديانا هشام وعلي صبحي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.


ويشار إلى أنه جرى طرح فيلم سيكو سيكو في دور العرض السينمائية مع أول أيام عيد الفطر، ونجح في تصدر إيرادات شباك التذاكر وتخطت إيراداته حتى الآن 10 ملايين جنيه.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا