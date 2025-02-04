عصام عمر يكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم سيكو سيكو

كشف الفنان عصام عمر عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "سيكو سيكو"، الذي يعرض الآن في دور العرض السينمائية بمشاركة الفنان طه دسوقي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير انستجرام.

عصام عمر يكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم سيكو سيكو

وظهر الفنان عصام عمر في الصور التي شاركها مع الفنان طه دسوقي، وعلق عليها «سيكو سيكو»، ويشارك في العمل أيضا خالد الصاوي وتارا عماد وسليمان عيد وديانا هشام وعلي صبحي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

ويشار إلى أنه جرى طرح فيلم سيكو سيكو في دور العرض السينمائية مع أول أيام عيد الفطر، ونجح في تصدر إيرادات شباك التذاكر وتخطت إيراداته حتى الآن 10 ملايين جنيه.