سامح حسين يطرح البوستر الرسمي لفيلم استنساخ

كشف الفنان سامح حسين عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن البوستر الرسمي لفيلم «استنساخ»، الذي يشاركه بطولته الفنانة هبة مجدي.

ونشر سامح حسين البوستر الدعائي للفيلم، معلّقًا: «عندما تختفي الحدود بين الواقع والخيال! البوستر الرسمي لفيلم استنساخ، 9 أبريل بجميع دور العرض المصرية، وقريبًا في جميع الدول العربية».



قصة فيلم «استنساخ»

تدور أحداث فيلم «استنساخ» في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، حيث يستعرض التطورات التكنولوجية التي نعيشها اليوم، وتأثير الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي (VR) في تغيير المفاهيم التقليدية.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة هبة مجدي، التي ظهرت خلال البرومو الدعائي مرتدية الحجاب. الفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.