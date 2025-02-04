6 طرق فعالة لعلاج الإمساك في عيد الفطر.. تُسهل عملية الهضم

6 طرق فعالة لعلاج الإمساك في عيد الفطر.. تُسهل عملية الهضم

6 طرق فعالة لعلاج الإمساك في عيد الفطر.. تُسهل عملية الهضم

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإمساك خلال عيد الفطر المبارك، نتيجة الإفراط في تناول الطعام، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على المعدة والأمعاء. لذا، نستعرض في التقرير التالي 6 طرق فعالة تساعدك على التخلص من الإمساك بسهولة.

يُعتبر الإمساك من المشكلات الشائعة التي تواجه الكثيرين في الأعياد والمناسبات نتيجة الإفراط في تناول الطعام، وفق ما أوضحته الدكتورة مروة شعير، استشارية التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن». ويمكن علاج الإمساك عن طريق اتباع بعض الخطوات الفعالة وتناول الأطعمة والمشروبات التي تسهّل حركة الأمعاء كالتالي:

تسهيل عملية الهضم

مشروب البابونج: يساعد شرب البابونج على تحسين أداء الأمعاء وتسهيل عملية الهضم ما يجعله فعالًا في التخلص من الانتفاخات والإمساك.

تناول الألياف: تساعد الألياف الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات في علاج الإمساك، لقدرتها على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

المشي : يساهم المشي لمدة 15 دقيقة بعد تناول الطعام في تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المعدة والأمعاء ما يساعد على تسهيل عملية الهضم والإخراج.

تحسين حركة الأمعاء

شرب الماء: يساعم شرب الماء على تحسين حركة البراز في الأمعاء ومنعه من التصلب.

الزبادي: يحتوي الزبادي على مادة البروبيوتيك، وهي مادة مسئولة عن الحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء ما يساهم في علاج الإمساك والانتفاخات.

منقوع البقدونس: تناول مشروب منقوع أوراق البقدونس الدافئ يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا