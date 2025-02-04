6 طرق فعالة لعلاج الإمساك في عيد الفطر.. تُسهل عملية الهضم

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإمساك خلال عيد الفطر المبارك، نتيجة الإفراط في تناول الطعام، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على المعدة والأمعاء. لذا، نستعرض في التقرير التالي 6 طرق فعالة تساعدك على التخلص من الإمساك بسهولة.

يُعتبر الإمساك من المشكلات الشائعة التي تواجه الكثيرين في الأعياد والمناسبات نتيجة الإفراط في تناول الطعام، وفق ما أوضحته الدكتورة مروة شعير، استشارية التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن». ويمكن علاج الإمساك عن طريق اتباع بعض الخطوات الفعالة وتناول الأطعمة والمشروبات التي تسهّل حركة الأمعاء كالتالي:

تسهيل عملية الهضم

مشروب البابونج: يساعد شرب البابونج على تحسين أداء الأمعاء وتسهيل عملية الهضم ما يجعله فعالًا في التخلص من الانتفاخات والإمساك.

تناول الألياف: تساعد الألياف الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات في علاج الإمساك، لقدرتها على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

المشي : يساهم المشي لمدة 15 دقيقة بعد تناول الطعام في تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المعدة والأمعاء ما يساعد على تسهيل عملية الهضم والإخراج.

تحسين حركة الأمعاء

شرب الماء: يساعم شرب الماء على تحسين حركة البراز في الأمعاء ومنعه من التصلب.

الزبادي: يحتوي الزبادي على مادة البروبيوتيك، وهي مادة مسئولة عن الحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء ما يساهم في علاج الإمساك والانتفاخات.

منقوع البقدونس: تناول مشروب منقوع أوراق البقدونس الدافئ يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.