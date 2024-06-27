مشروبات تخلصك من الإمساك في دقائق.. «دون ألم أو أدوية»

مع تناول أطعمة صعبة الهضم أو دسمة وعدم شرب كثير من المياه، قد يعاني كثيرون من الإصابة بالإمساك، وهي حالة شائعة تحدث بسبب قلة الألياف الغذائية والسوائل وممارسة التمارين الرياضية، وأحيانًا يكون سببها مرضيًا، وقد يتطلب الأمر علاجا دوائيا، أو ممارسة بعض التمارين الرياضية وتناول المشروبات الطبيعية.

مشروب يخلصك من الإمساك في 3 دقائق فقط

ويحاول العديد من الأشخاص التخلص من الإصابة بالإمساك، من خلال المشروبات الطبيعية بدلًا من الاعتماد على الأدوية المُلينة، فتناول الأعشاب يعد طريقة طبيعية وآمنة لعلاج الامساك المزمن، وفق ما أوضحه الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية.

وقدم استشاري التغذية العلاجية في حديثه لـ«الوطن»، أهم المشروبات التي تساعد على التخلص من الإمساك في 3 دقائق، وذلك على النحو التالي:

القرنفل

تساعد مادة اليوجينول الموجودة في القرنفل في تليين المعدة، ويمكن شرب شاي القرنفل من خلال غلي ملعقة كبيرة من القرنفل في الماء وشرب كوب واحد قبل الأكل يوميًا.

القرفة

تعتبر القرفة العنصر الأول في علاج مشكلات الهضم وتساعد على خروج الغازات، ويمكن تناولها عبر غليها مع الماء جيدًا، ثم نتركها لمدة ربع ساعة، وبعدها يتم تناول كوب واحد قبل الأكل.

إكليل الجبل

تساعد عشبة إكليل الجبل على إزالة التلبك والمغص وخروج الغازات، ويمكن تناولها من خلال غلي ملعقة واحدة منها مع كوب ماء، وتناولها مرة واحدة يوميًا.

الينسون

الينسون المضاد الأول للمغص وألم البطن، فإذا كنت تعاني من الإمساك يمكنك شربه 3 مرات يوميا.

الكمون

يمكنك تناول كوب من الكمون المغلي 3 مرات يوميًا، لعلاج تشنجات البطن والتخلص من الغازات.