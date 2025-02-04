سينما العيد.. «سيكو سيكو» يكتسح الإيرادات بـ25 مليون جنيه

وتسيطر الكوميديا على الأفلام الأربعة من خلال طاقات شبابية جديدة، ما يعكس استمرار الرهان على جيل جديد من الموهوبين.

تشهد دور العرض السينمائية إقبالاً جماهيرياً كبيراً خلال موسم عيد الفطر الذى انطلق بعرض 4 أفلام تنافس على «كعكة» إيرادات شباك التذاكر.

وتضم قائمة أفلام موسم عيد الفطر «سيكو سيكو، والصفا الثانوية بنات، ونجوم الساحل، وفار بـ7 أرواح».

وكشف الموزع السينمائى محمود الدفراوى، لـ«الوطن»، عن أن الأعلى تحقيقاً للإيرادات فى شباك التذاكر منذ انطلاق الموسم هو فيلم «سيكو سيكو»، بطولة عصام عمر وطه دسوقى، وحقق إيرادات بلغت 24 مليوناً و91 ألفاً و596 جنيهاً، مع اليوم الثالث من أيام العيد، وينافسه «الصفا الثانوية بنات» بطولة على ربيع بإجمالى إيرادات 7 ملايين و50 ألفاً و615 جنيهاً.

وقال «الدفراوى» إن فيلم «نجوم الساحل» بطولة أحمد داش احتل المركز الثالث بإيرادات 2 مليون و598 ألفاً و79 جنيهاً، بينما تذيل القائمة فيلم «فار بـ7 أرواح» بـ783 ألفاً و898 جنيهاً.

«الشناوى»: جماهيرية طه دسوقى وعصام عمر وصلت السينما.

وأوضح الناقد الفنى طارق الشناوى أن فيلم «سيكو سيكو» تصدر الإيرادات؛ لتمتع بطلى العمل عصام عمر وطه دسوقى بشعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة، بعد أعمال وتجارب ناجحة سابقة، ما خلق نوعاً من الثقة والمصداقية مع الجمهور، مشدداً على أنه توقع قبل انطلاق موسم أفلام عيد الفطر أن يكون «سيكو سيكو» هو الحصان الأسود بهذا الموسم.

«قاسم»: «نجوم الساحل» تجربة شبابية جديدة وخوضه المنافسة مكسب لصناعه

وقال الناقد محمود قاسم إن الموسم السينمائى يضم 4 أفلام فقط لأنها طبيعة منافسة موسم أفلام عيد الفطر، موضحاً أن الفنان طه دسوقى حقق نجاحاً كبيراً فى موسم رمضان من خلال مسلسل «ولاد الشمس»، ومن الطبيعى أن تمتد شعبيته لما بعد الموسم الدرامى، ما انعكس على شباك التذاكر.

وأضاف أن على ربيع بفيلمه «الصفا الثانوية بنات» لا يزال قادراً على المنافسة حتى وإن كانت أغلب أعماله تنتمى لنفس التيمة، لكنها تلقى قبولاً من فئة الشباب.

وتابع «قاسم» أن فيلم «نجوم الساحل» تجربة شبابية جديدة، حتى وإن لم يحقق إيرادات قوية، لكن خوضه للمنافسة يعد مكسباً كبيراً لصناعه.