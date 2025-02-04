محافظ القليوبية: إزالة 3 تعديات على الأراضي الزراعية في طوخ

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إزالة 3 حالات بناء مخالف على مساحة 600 متر مربع بقرى إجهور الكبرى، جزيرة الأحرار، وأكياد دجوى، وعزبة الطوخي مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ، وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، وبالاستعانة بوحدة التدخل السريع بالمحافظة، للتصدي للحالات المخالفة في المهد، في إطار جهود المحافظة لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية.

مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية

تمثلت المخالفات في إقامة مبانى خرسانية وجمالون وإعادة تعدٍ على الأراضي الزراعية، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون وتخريبًا للثروة الزراعية.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والتصدي بكل حسم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والإدارات الزراعية بتكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي حالات تعدٍ في مهدها والتعامل معها بحزم، وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تفاقم هذه الظاهرة.

خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تم إزالة 75 حالة تعدٍ على مساحة 8500 متر مربع بعدد من مدن وأحياء المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق القانون وحماية الأراضي الزراعية من أي محاولات تعدٍ جديدة.

يذكر أنه خلال فترة اجازه عيد الفطر المبارك تمت إزالة عدد 75 حاله علي مساحه 8500م2 بعدد من مدن وأحياء المحافظة