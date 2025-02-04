سعر الذهب عيار 21 في مصر بختام التعاملات

شهدت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2-4-2025 تحديثا جديدا بالصاغة، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 4435 جنيها للشراء، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات

وجاءت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم في مصر، بعد أن سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 تحديثا جديدا لدى سوق الصاغة المصرية كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 5069 جنيهًا للشراء، و5046 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 في بورصة الذهب نحو 4435 جنيهًا للشراء، و4415 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة إلى 4646 جنيهًا للشراء، و4625 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الآن 3801 جنيه للشراء، و3784 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 2957 جنيهًا للشراء، و2943 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 35 ألفًا و480 جنيهًا للشراء، و35 ألفًا و460 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3132 دولارا للشراء، و3131.5 دولار للبيع.