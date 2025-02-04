تحديث جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-4-2025

تحديث جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-4-2025

تحديث جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-4-2025

كشفت «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب عن آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-4-2025، إذ جاء سعر الذهب اليوم عيار 21 دون مصنعية وضريبة الدمغة بنحو 4 آلاف و425 جنيها لعملية الشراء.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ونوضح فيما يلي آخر تحديث في أسعار الذهب، فضلًا عن سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 2-4-2025، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 5057 جنيها لعملية الشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

تداول سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء ليسجل نحو 4 آلاف و636 جنيها لعملية الشراء دون ضريبة ومصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4 آلاف و425 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 3 آلاف و793 جنيها للشراء دون حساب الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم إلى 2950 جنيها للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في آخر تحديث له إلى 35 ألفا و424 جنيها للشراء.

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