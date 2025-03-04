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السبت، 05 أبريل 2025
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رئيس وزراء كندا: الرسوم الجمركية الأمريكية ستغير التجارة العالمية جذريا

رئيس وزراء كندا: الرسوم الجمركية الأمريكية ستغير التجارة العالمية جذريا

رئيس وزراء كندا: الرسوم الجمركية الأمريكية ستغير التجارة العالمية جذريا

تصريحات ترامب

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابًا بشأن إعلان حزمة التعريفات الجمركية، قال فيه: «سنجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية وسنركز على معاناة العاملين، سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة»، موضحًا أنه سيتم فرض تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن، مؤكدًا أن دول عديدة فرضت تعريفات جمركية على الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة.

وتابع: «يتم اتخاذ قرارات فرض الرسوم الجمركية لنجعل الولايات المتحدة دولة عظيمة».

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