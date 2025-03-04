أكد رئيس وزراء كندا، مارك كارني، أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستغير التجارة العالمية جذريًا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية». الرسوم الجمركية الأمريكية وأوضح رئيس وزراء كندا، أن رسوم ترامب الجمركية ستؤثر سلبا في الاقتصاد الأمريكي، وسيزداد تأثيرها مع مرور الوقت. تصريحات ترامب وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابًا بشأن إعلان حزمة التعريفات الجمركية، قال فيه: «سنجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية وسنركز على معاناة العاملين، سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة»، موضحًا أنه سيتم فرض تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن، مؤكدًا أن دول عديدة فرضت تعريفات جمركية على الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة. وتابع: «يتم اتخاذ قرارات فرض الرسوم الجمركية لنجعل الولايات المتحدة دولة عظيمة».