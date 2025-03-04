تأتي هذه الغارات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن عملية عسكرية، وصفها بالحاسمة ضد الحوثيين، فاتحًا بذلك شرارة هجوم جديد على الجماعة اليمنية، التي تستهدف ممرات الشحن في البحر الأحمر.