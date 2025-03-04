عملية عسكرية ضد الحوثيين
تأتي هذه الغارات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن عملية عسكرية، وصفها بالحاسمة ضد الحوثيين، فاتحًا بذلك شرارة هجوم جديد على الجماعة اليمنية، التي تستهدف ممرات الشحن في البحر الأحمر.
إعلام حوثي: اغتيال القيادي يحيى الصوفي «أبو أيهم» في غارة أمريكية
أفاد إعلام حوثي، بأن الطيران الأمريكي شن 7 غارات جديدة على ضواحي مدينة صعدة شمالي اليمن، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
تأتي هذه الغارات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن عملية عسكرية، وصفها بالحاسمة ضد الحوثيين، فاتحًا بذلك شرارة هجوم جديد على الجماعة اليمنية، التي تستهدف ممرات الشحن في البحر الأحمر.