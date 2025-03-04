إيرادات أفلام عيد الفطر.. سيكو سيكو يحقق 40 مليون جنيه بعد 4 أيام عرض

يواصل الفنانان طه دسوقي وعصام عمر تصدر شباك تذاكر إيرادات أفلام عيد الفطر 2025، وذلك بتجربة شبابية كوميدية تناسب كل الأعمار.

إيرادات فيلم سيكو سيكو

ووفق تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفرواي لـ«الوطن»، حقق فيلم سيكو سيكو أمس الأربعاء فى شباك التذاكر إيرادات بلغت 15 مليونًا و142 ألفًا و851 جنيها، بإجمالي 40 مليونًا و234 ألفًا و447 جنيهًا في رابع أيام عرضه بالسينمات.

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر، وطه دسوقي، في أول عمل فني سينمائي يجمعهما، إلي جانب كل من تارا عماد، وديانا هشام، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وعلى صبحي، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

وتدور أحداث الفيلم حول شابين أولاد عم ويجسدهما طه دسوقي وعصام عمر، ويعمل أحدهما في شركة شحن، والآخر لاعب ألعاب فيديو، ويتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة ويحاولان الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.