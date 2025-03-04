إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات تتجاوز 10 ملايين جنيه في رابع أيام عرضه

ينافس الفنان علي ربيع فى موسم أفلام عيد الفطر 2025، بفيلم الصفا ثانوية بنات، إلى جانب مجموعة من الفنانين، بينهم محمد ثروت وأوس أوس وهالة فاخر.

إيرادات فيلم الصفا ثانوية بنات

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفرواي لـ«الوطن»، عن تحقيق فيلم الصفا ثانوية بنات 3 ملايين و305 آلاف و502 جنيه أمس، بإجمالي إيرادات بلغت 10 ملايين جنيه، و156 ألفًا و117 جنيها، محتلا المركز الثاني في رابع أيام عرضه بالسينمات.

أبطال فيلم الصفا ثانوية بنات

فيلم الصفا ثانوية بنات بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وهالة فاخر ووئام مجدي وسارة الشامي ولينا صوفيا وإسراء رخا وتوانا الجوهري، تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، إنتاج احمد السبكي وكريم السبكي وإخراج عمرو صلاح، كما يظهر به العديد من نجوم الفن كضيوف شرف، منهم الكابتن عصام الحضري والنجم أحمد حاتم.