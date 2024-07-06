10 معلومات عن حدائق تلال الفسطاط.. تضم منطقة ثقافية ومسرحا رومانيا

تشهد القاهرة خلال الأيام الحالية، تشغيل بعض مرافق حدائق تلال الفسطاط بعد غلقها في أكتوبر 2021 تمهيدا لتطويرها، وسيتم افتتاح أجزاء منها أمام الجمهور لتكون متنفسا للأسر، حيث تساهم في زيادة المساحات الخضراء في قلب العاصمة، ويتولى تطويرها الجهاز المركزي للتعمير بتمويل من صندوق التنمية الحضرية، وبعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للحديقة لمتابعة أعمال التطوير بحضور كبار المسؤولين ومحافظ القاهرة، ترصد «الوطن» معلومات عن حدائق تلال الفسطاط التي تتميز بموقعها القريب من متحف الحضارة.

- تقع حدائق تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان، وتضم 4 مطاعم وكافتيريات بمسطح 216 مترا مربعا، و2 مصلى، و3 نوافير و3 غرف طلمبات.

- مشروع حدائق تلال الفسطاط يضم 8 مناطق و14 بوابة، والبوابة الرئيسية للدخول تقع على طريق صلاح سالم.

ممشى طوله كيلومترا

- تنفيذ ممشى بطول كيلومتر وارتفاع 1.5 متر عن منطقة الحفائر.

- يتم تطويرها كجزء من أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

- تساهم في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

- توجد بالحديقة تبة تنقسم إلى 3 تباب يمر من خلالها مجرى مائي.

منطقة استثمارية تضم مبان تجارية

- توجد بالحديقة منطقة استثمارية تضم مبان تجارية ومطاعم ومسرح روماني ونافورة مائية.

- تحتوي الحديقة على محطة معالجة للتعامل مع مياه الأمطار والصرف والمياه الجوفية.

- تشمل الحديقة منطقة ثقافية ومنطقة التلال والوادي ومنطقة المغامرة والمنطقة الاستثمارية والحدائق التراثية والحفائر ومنطقة القصبة وساحة جامع عمرو بن العاص.