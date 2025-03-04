سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 3-4-2025.. آخر تحديث

كشفت البنوك المصرية عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 3-4-2025 مقابل الجنيه المصري؛ إذ بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيه لعملية الشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرفية في آخر تحديث له، وفقًا للسعر المعلن عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك وتزامنًا مع التعاملات الصباحية اليوم وعودة البنوك للعمل بعد إجازة العيد التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري 50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار داخل بنك مصر اليوم الخميس إلى مستوي 50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

فيما يبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية 50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس داخل جميع فروع بنك القاهرة 50.53 جنيه لعملية الشراء، مقابل 50.63 جنيه للبيع.