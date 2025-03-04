بورصة الدواجن البيضاء اليوم الخميس 3-4-2025.. تحديث جديد لأسعار الفراخ

حدثت بورصة الدواجن اليوم الخميس 3-4-2025 أسعار الفراخ البيضاء داخل المزارع وهي أسعار الجملة وكذلك في الأسواق، وهو السعر للمستهلك، يشمل هامش الربح وتكلفة النقل من المزرعة إلى الأسواق.

بورصة الدواجن اليوم

ووفق بورصة الدواجن سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في المزرعة نحو 98 جنيهًا وهو سعر الجملة، بينما بلغت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية والمحلات ما بين 110 جنيهات للكيلو الواحد.

وجاءت قائمة أسعار الدواجن في الأسواق كالآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ الساسو اليوم

- سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الخميس في المزارع 103 جنيهات، فيما بلغت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية والمحلات ما بين 115 جنيهًا للكيلو الواحد وهو سعر المستهلك.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

- سجل سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس في المحلات والأسواق للمستهلك 122 جنيهًا للمستهلك.

سعر البانيه وصدور الفراخ

سجل سعر البانيه نحو 215 جنيهًا للكيلو، وسعر صدور الفراخ البيضاء 150 جنيهًا.