وزير الاقتصاد الإسباني: الرسوم الجمركية الأمريكية ليست عادلة وغير مبررة

قال كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد الإسبانى، إن بلاده تعتبر قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية غير عادل وغير مبرر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضاف أن بلاده تريد التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، متابعًا: «في نهاية المطاف سيكون لدينا عالم أكثر تجزئة وفقرا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية».

وواصل وزير الاقتصاد الإسباني: «إذا لم يكن هناك مجال للتفاوض مع واشنطن سيتعين علينا اتخاذ إجراءات لحماية شركاتنا ومستهلكينا».