سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-4-2025 بعد إجازة عيد الفطر.. استقرار ملحوظ

سجل سعر الريال السعودي استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 3-4-2025، بالتزامن مع بدء التعاملات الصباحية في البنوك المصرفية بعد عودتها للعمل وانتهاء إجازة عيد الفطر.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرفية في آخر تحديث له، وفقًا للسعر المعلن عبر المواقع الرسمية لها، التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية، نحو 13.42 جنيه لعملية الشراء، مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، إلى مستوى 13.44 جنيه للشراء مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

تداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس داخل جميع فروع بنك مصر، نحو 13.42 جنيه لعملية الشراء، مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي، نحو 13.44 جنيه لعملية الشراء، مقابل 13.49 جنيه للبيع.