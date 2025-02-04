سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 2-4-2025 في محلات الصاغة

أعلنت شعبة المجوهرات آخر تحديث في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء 2-4-2025 بمصر في محلات الصاغة، للعديد من أنواع الأعيرة المختلفة؛ إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 5069 جنيها للشراء بدون ضريبة ومصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

واشارت الشعبة، الى تحديث سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة، وفقا للمعلن من جانب شعبة الذهب والمجوهرات ومؤسسة جولد بيليون، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 5069 جنيها للشراء دون ضريبة ومصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4435 جنيها للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 3801 جنيه للشراء دون حساب الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصرل إلى 2957 جنيها للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بآخر تحديث له إلى 35480 جنيهًا للشراء، فيما سجَّلت الأوقية نحو 3130 دولارا للشراء.