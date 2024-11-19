قصور الثقافة تقدم «هجرة الماء» بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عرض مسرح الطفل «هجرة الماء» في إطار مشاركتها بفعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي «دورة الفنان الراحل جلال الشرقاوي»، بحضور مجموعة من نجوم الفن من مصر ومختلف دول العالم.

أحداث العرض المسرحي هجرة الماء

وأكدت وزارة الثقافة، أن العرض المسرحي من تأليف هاني قدري، وإخراج مصطفى فجل، وتدور أحداثه حول اجتماع مصادر المياه في العالم واتفاقها أنها لم تعد تحتمل استمرار الإنسان في تلويثها وإهدارها، فتقرر هجرة كوكب الأرض، فكيف يكون مصير الأرض دون مياه.

وأضافت أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة چيهان حسن، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين.

35 دولة عربية وأجنبية تشارك في المهرجان

ويشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ويشارك به عدد من العروض المسرحية من 35 دولة عربية وأجنبية، يدير المهرجان إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومن المقرر أن تختتم فعالياته مساء غد الأربعاء.