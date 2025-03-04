«أكثر من كلمة».. معرض للفنان التشكيلي حسام أبو العلا في جاليري «نوت» الأحد

«أكثر من كلمة».. معرض للفنان التشكيلي حسام أبو العلا في جاليري «نوت» الأحد

«أكثر من كلمة».. معرض للفنان التشكيلي حسام أبو العلا في جاليري «نوت» الأحد

يستعد جاليري «نوت» بالزمالك لافتتاح معرضه الجديد للفنان التشكيلي الدكتور حسام أبو العلا بعنوان «أكثر من كلمة»، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل الجاري في السادسة مساء، ويستمر المعرض حتى 30 أبريل الجاري. ويضم المعرض مجموعة من الأعمال النحتية والبورتريهات المتنوعة.

الكلمة تعبر عن المشاعر والأفكار

وقال الدكتور حسام أبو العلا لـ«الوطن»، إن عنوان المعرض الفني هو «أكثر من كلمة»، فالكلمة تعبر عن مشاعرنا وأفكارنا ووجدانا، والعمل الفني في النحت لا يحمل كلمة واحدة للتعبير عن شعور واحد أو فكرة واحدة، ولكنه يحمل أكثر من معنى وأكثر من كلمة، لأن هناك تفسيرات عديدة للأعمال النحتية وهذا ما أردت أن أقوله في هذا المعرض. أن العمل الفني يحمل تنويعات في اتجاهات مختلفة لا تقف عند حدود الكلمة ولكن يخرج من هذه الكلمة العديد من المعاني.

أعمال نحتية وبورتريهات

وأكمل: المعرض يقدم مجموعة من الأعمال النحتية التي تحمل بعض المعاني والكلمات التي تعبر عن حالات أو مشاعر وأحاسيس وجدانية متعددة، كما يضم المعرض أيضا مجموعة من البورتريهات والوجوه التي تعبر في كل حركة منها عن كلمة. مضيفا: والبورتريه عندي غير مجسم ولكنه تأثيري ليشعر المتلقي بما هو داخل البورتريه وأن بينه وبين العمل الفني علاقة خاصة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض يوميا من 12 ظهرا حتى 7 مساء عدا الجمعة إجازة الجاليري.

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