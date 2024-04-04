فعاليات «الفنون التشكيلية» بعد عيد الفطر.. 3 معارض في متحف أحمد شوقي

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ثلاثة معارض فنية في مركز كرمة ابن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وذلك خلال الأسبوع التالي لعيد الفطر المبارك.

معرض الفنانة مروة عودة

ويفتتح قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة مروة عودة تحت عنوان «استخدام المواد والتقنيات المبتكرة في تصميم أزياء الاستعراض في المسرح التجريبي» وذلك في تمام الساعة الـ6 من مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 27 أبريل 2024.

معرض «أَشَدّ وطئْاً»

وينظم القطاع معرض الفنانة ميرفت راسم أمين تحت عنوان (أَشَدّ وطئْاً) وذلك في تمام الساعة الـ6 من مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 بالمركز نفسه ويستمر المعرض حتى 27 أبريل 2024.

معرض «أنغام راديكالية»

ويفتتح القطاع معرض الفنانة أسماء عادل حسين تحت عنوان (أنغام راديكالية) وذلك في تمام الساعة الـ6 من مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، ويستمر المعرض حتى 27 أبريل 2024.

يذكر أن المواعيد في المركز يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والاثنين.